Курс доллара снизился до 27,69 гривни, а курс евро вырос до 33,01 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 23 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,69 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,01 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2768,71 (22 марта – 2771,84)

100 EUR – 3300,72 (22 марта – 3295,02)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,68/27,70 гривни/доллар, к евро – на уровне 32,98/32,99 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 22 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,72 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий