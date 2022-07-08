Трейдеры убеждены, что евро нарушит паритет с долларом.

Курс евро к доллару находится на минимуме за 20 лет и продолжает двигаться к паритету. Эта неделя стала худшей за четыре месяца для единой европейской валюты.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На этой неделе евро упал на 3,2% относительно доллара, поскольку инвесторы опасаются, что энергетический кризис, вызванный неопределенностью поставок газа из России, может склонить континент к рецессии. Его падение помогло поднять индекс доллара США до максимума за два десятилетия. В пятницу доллар вырос на 0,5%.

"Рост цен на газ в ЕС и признаки нормирования энергоресурсов в Германии подчеркивают экзистенциальные риски для экономики еврозоны", - сказал Джереми Стретч, глава отдела валютной стратегии G10 в CIBC, добавив, что снижение евро к паритету "выглядит все более вероятным".

Фунт стерлингов должен снизиться вторую неделю подряд, но трейдеры заявили, что его падение на 1,8% на этой неделе было относительно скромным на фоне политического хаоса в Великобритании, связанного с уходом в отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Фунт упал на 0,65% за день до 1,1948 доллара.

В то время как рост цен на энергоносители надеется подорвать уверенность и рост в Европе, инвесторы также обеспокоены состоянием экономики США, хотя последние данные оказались лучше ожиданий.

Доллар также держится высоко на развивающихся рынках, опусти на этой неделе несколько азиатских валют до многолетних минимумов, а индийскую рупию до рекордного минимума.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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