Банки могут начать покупать доллары по более низкой цене, спрогнозировал эксперт.

Курс доллара к гривне в Украине на следующей неделе (8-14 ноября) может пересечь психологическую отметку – стоить дешевле 26 гривень.

На межбанке доллар может торговаться на уровне 25,95 грн, поделился прогнозом с "РБК-Украина" старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, в банках доллары могут покупать за 25,9 грн, а продавать – за 26,1 грн.

"...за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,7%", – отметил эксперт.

Читайте такжеВо второй половине ноября курс доллара изменится – прогнозПо состоянию на утро воскресенья, 7 ноября, государственный "Ощадбанк" покупает доллары за 26,17 грн, а продает за 26,48.

На сайте "ПриватБанка", который также принадлежит государству, установлен такой курс доллара: покупка – 26 грн, а продажа – 26,4 грн.

Напомним, на 8 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 26,10 грн. Накануне курс американской валюты был выше почти на 9 копеек.

Ниже курс доллара в нашей стране был 16 марта прошлого года – составил 26,089 грн.

Напомним, в проекте бюджета Украины на 2022 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 28,6 грн. Верховная Рада уже поддержала госбюджет-2022 в первом чтении.

Автор: Екатерина Присяжнюк