Курс гривны к евро установлен на уровне 30,28 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 5 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,19 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро на пятницу установлен на уровне 30,28 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 26,18/26,20 грн/долл., к евро - на уровне 30,26/30,28 грн/евро.

Курс на 4 ноября

Национальный банк Украины на 4 ноября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,24 грн / долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ноябрь

Согласно прогнозам курс гривны в ноябре будет колебаться в пределах 26,3-27 грн/долл., при этом на него будут влиять карантинные ограничения.

В свою очередь руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин указал, что сложная энергетическая ситуация в Украине выступает негативным фактором для курса гривны.

Автор: Екатерина Жирий