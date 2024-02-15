Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

В большинстве касс банков курс доллара в ближайшие дни будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,35 до 38,35 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 37,60 до 38,30 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евро, то в банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,30 до 41,80 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - в пределах от 40,85 до 41,85 грн/евро.

"Большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом в пределах 20-30 копеек по доллару и 20-35 копеек по евро. В районах с низкой конкуренцией некоторые сети обменников расширят его до 1 гривни как по доллару, так и по евровалюте", - отметил эксперт.

Также Козырев добавил, что НБУ почти ежедневно будет выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, но в небольших объемах.

"Этого будет полностью хватать для контроля со стороны регулятора за курсовым трендом. По моему прогнозу, котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,40 - 37,95 гривень. Пара евро/доллар в эти дни, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,071 до 1,087 доллара за евро с пиковыми колебаниями со среды по пятницу. Курс евро на украинском межбанке на этой неделе будет в пределах 40,05 - 41,25 гривень", - спрогнозировал аналитик.

Курс доллара в Украине на 15 февраля

Как писал УНИАН, НБУ установил на 15 февраля официальный курс доллара на уровне 38,17 грн/долл., таким образом, гривня ослабилась на 4 копейки.

А курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,87 грн/евро, то есть гривня изменилась на 25 копеек.

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