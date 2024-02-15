Курс гривни к евро установлен на уровне 40,77 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,95 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 23 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,77 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,86/37,89 грн/долл., евро – 40,72/40,75 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 15 февраля, остался на предыдущем уровне – 38,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 4 копейки и составляет 41,56 грн за евро.

Как прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, следующая неделя на валютном рынке будет иметь все признаки стабильной динамики, а колебания курса на наличном рынке будут происходить в рамках 37,8-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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