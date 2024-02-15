Любые негативные курсовые явления в ближайшее время маловероятны, уверен эксперт.

Следующая неделя на валютном рынке будет иметь все признаки стабильной динамики, а колебания курса на наличном рынке будут происходить в рамках 37,8-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, наличный рынок будет жить в парадигме межбанка: курсовая политика финучреждений будет базироваться на курсах безналичного рынка с добавлением собственной комиссии, также будет продолжаться процесс курсовой конкуренции на наличном рынке: банки и обменники будут "бороться" за продавцов валюты, конкурируя курсами покупки.

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Кроме того, по словам эксперта, на валютный рынок могут влиять и другие факторы, в частности, сроки и объемы получения макрофинансовой помощи.

"Уже в марте ожидается €4,5 млрд первого транша от ЕС согласно 4-летней программе финансовой поддержки Украины. Эти средства являются очень важным источником покрытия расходов военного бюджета страны", – сказал Лесовой.

Также на валютный рынок, как всегда, будут влиять общественные настроения от экспансии враждебных информационных операций и пропаганды, а также преодоления внутренних споров. По словам Лесового, этот фактор является крайне важным, ведь эмоциональная составляющая в периоды испытаний может порождать ажиотаж и панику.

В целом же, отметил банкир, ожидается, что на рынке будет действовать привычная для последних нескольких месяцев формула:

текущая разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке останется мизерной – до 0,1 грн;

разница между курсами межбанка и наличного рынка составит в среднем от 0,6 грн (в банках) и до 1 грн и чуть выше (в обменниках);

текущие изменения курсов валют на наличном рынке составят от 0,3 – 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке составит до 0,5 грн в банках и до 1 грн (обменные пункты);

пределы валютных колебаний на наличном рынке: 37,8-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

"Таким образом, несмотря на явные довольно "рутинные" признаки рынка (отсутствуют глобальные изменения), ситуация на рынке будет достаточно живой, а курсы подвижными. Рынок будет находиться в состоянии прогнозируемых изменений, а любые негативные курсовые явления маловероятны", – трезюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 11 копеек – до 38,30 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,17 грн). А наличный евро в обменниках сегодня подешевел сразу на 15 копеек – до 41,50 грн/евро (курс продажи – 41,25 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 15 февраля, остался на предыдущем уровне – 38,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 4 копейки и составляет 41,56 грн за евро.

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