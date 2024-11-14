Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 43,75 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 14 ноября, остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,70 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 44,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,75 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,67 грн/доллар, что на 8 копеек ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,60 грн. Курс покупки наличного евро в обменниках снизился на 16 копеек - до 44,39 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 14 ноября, составляет 91 223,19 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 799 285,06 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 14 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс евро от Национального банка на четверг установлен на уровне 43,95 гривен за один евро. Таким образом, гривна снизилась на 1 копейку.

Вас также могут заинтересовать новости: