Курс гривны к евро установлен на уровне 43,95 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 14 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна незначительно ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро от Национального банка на четверг установлен на уровне 43,95 гривен за один евро. Таким образом, гривна снизилась на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,30/41,32 грн/долл., евро - 43,90/43,91 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 13 ноября вырос на 5 копеек и в среднем составляет 41,70 грн за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 15 копеек и составляет 44,60 грн за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 13 ноября вырос на 5 копеек и составляет 41,65 грн за доллар, а курс евро снизился сразу на 25 копеек и составляет 44,75 грн за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, а европейскую - по курсу 43,75 грн.

В свою очередь экономические эксперты, проанализировав ситуацию после выборов президента США, дали украинцам советы стосоно валюты - покупать или продавать.

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