Американская валюта в нашей стране на следующей неделе будет стоить около 28 грн, полагает эксперт.

Курс доллара к гривне в украинских банках на следующей неделе – 14-20 февраля, будет находиться возле психологической отметки в 28 грн.

В финучреждениях американская валюта может торговаться на уровне 27,8/28,0 грн, поделился прогнозом с "РБК-Украина" старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб.

Собеседник отметил, что на протяжении минувшей недели курс доллара в Украине на всех сегментах валютного рынка снизился на 0,4-1,4%.

В государственном "Ощадбанке" по состоянию на воскресенье, 13 февраля, установлен такой курс американской валюты: покупка – 27,75 грн, продажа – 28,10 грн.

В "ПриватБанке", который также принадлежит государству, доллары покупают по 27,8 грн, а продают по 28,6 грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил курс гривни к доллару на 13 февраля на уровне 27,8756.

В государственном бюджете нашей страны среднегодовой курс американской валюты заложен на уровне 28,6 грн.

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