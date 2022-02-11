Эксперт отметил укрепление гривни.

На следующей неделе курс доллара в Украине снизится на межбанке до отметки в 27,5 гривни, наличный в банках будет стоить 27,4/27,6 гривни.

Такой прогноз в комментарии "Обозревателю" озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Основной причиной укрепления гривни эксперт называет снижение уровня эскалации между Украиной и РФ и рисков полномасштабной агрессии.

По его словам, за текущую неделю доллар снизился в цене по отношению к гривне на 1,3-1,4%.

"Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,24/28,26 до 27,84/27,86 (-1,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,14/28,37 до 27,79/28,00 (-1,3%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 0,8%", - резюмировал Иосуб.

Курс НБУ на сегодня

Национальный банк Украины на пятницу, 11 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,88 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным регулятора, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,88 грн/евро, таким образом гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.