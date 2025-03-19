Большинство обменников и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 50 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,10 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 44,25 до 45,85 грн/евро, а в обменниках - от 44,30 до 45,75 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 50 копеек. Если волатильность по паре евро/доллар на международных площадках усилится, то украинский межбанк и наличный рынок будут оперативно реагировать на это частым изменением котировок в течение дня", - отметил эксперт.

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Аналитик также спрогнозировал, что котировки доллара на межбанке будут находиться в пределах коридора от 41,20 до 41,65 гривень:

"В этом случае, из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,33 до 45,61 гривень".

Курс доллара в Украине 19 марта

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 19 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,35 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 19 копеек.

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