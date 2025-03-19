Курс гривни к евро установлен на уровне 45,32 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 20 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна немного усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 45,32 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,54/41,59 грн/долл., а евро - 45,28/45,31 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины 19 марта не менялся и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне подорожал на 5 копеек и составляет 45,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,10 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 19 марта подорожал на 1 копейку и составляет 41,71 гривни за доллар. Курс евро не изменился и составляет 45,65 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,11 гривни, а евро - по курсу 44,65 гривни за единицу иностранной валюты.

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