Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, евро - 43,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 24 февраля, снизился на 3 копейки и в среднем составляет 42,00 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 9 копеек и составляет 44,09 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,40 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром осталась на уровне 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,00 грн/евро, курс продажи - 43,80 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, составляет 95 898 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 972 260 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 24 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,51 грн за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине 23 февраля в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков находился в пределах коридора: прием - от 41,20 до 41,65 грн/долл. и продажа - от 41,70 до 42,00 грн/долл.

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