Валютный рынок Украины достаточно достойно выдерживает все вызовы, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 23 февраля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,20 до 41,65 грн/долл. и продажа - от 41,70 до 42,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,20 до 43,80 грн/евро и продажа - от 43,85 до 44,20 грн/евро.

"Уже традиционно оптовые обменники будут готовы "двигаться" к указанным выше котировкам в пределах еще "плюс/минус" 5-10 копеек, повышая курс приема валюты у населения и снижая курс продажи валюты клиентам, по сравнению с их розничными коллегами", - отметил эксперт.

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По его словам, ситуация на валютном рынке Украины остается полностью контролируемой:

"Геополитическая, военная и экономическая обстановка в мире и в самой Украине пока только напрягается, а "эффект Трампа" все больше раскачивает международные рынки. Несмотря на это, валютный рынок Украины на этой неделе достаточно достойно выдержал все эти вызовы".

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, текущие курсовые изменения в ближайшее время вряд ли будут шокировать и будут оставаться в прежнем диапазоне 41,6-42,2 грн/долл., рассказал в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, на стабильность курсовой динамики повлияют, в частности, меры регулятора по поддержке гривни и уменьшение инфляции. Кроме этого, действие режима "управляемой гибкости" не предусматривает сенсационных изменений: почти исключены риски стремительного роста. Зато поддерживается баланс между спросом и предложением через применение механизма валютных интервенций.

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