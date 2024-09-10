Продать доллар можно в среднем по курсу 40,95 грн, евро - 45,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 10 сентября, остался на прежнем уровне - 41,40 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,95 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 45,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,30 грн за евро.

Какой курс сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,90 грн/евро (курс продажи - 45,73 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,70 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,75 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Эксперты считают, что хотя курс валют почти не меняется, но ситуация на валютном рынке неоднозначная. При этом они отметили, что украинцы держат значительные сбережения в валюте - от 40 до 60 млрд долларов или от 1,65 до 2,5 трлн грн. Следует отметить, что все эксперты не рекомендуют продавать валюту без крайней необходимости.

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