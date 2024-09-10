НБУ продолжит практически ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара на межбанке, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,70 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,75 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,70 до 46,30 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,75 до 46,20 грн. Очень широкий разброс ценников обменников и банков по евровалюте будет главной "фишкой" наличного рынка на этой неделе", - предупредил эксперт.

По его прогнозу, НБУ продолжит практически ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара на межбанке для покрытия потребностей покупателей валюты:

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"Объем операций на торгах по системе Блумберг будет в пределах от $135 млн до $260 млн. Наиболее волатильными по курсу будут 10-12 сентября, когда к текущим украинским нюансам нашего валютного рынка добавятся еще и международные ралли по паре евро/доллар перед заседанием ЕЦБ по процентным ставкам и затем оглашением решений с последующими комментариями его главы Кристин Лагард".

Козырев прогнозирует, что, если котировки доллара на межбанке будут в пределах коридора от 40,80 до 41,40 грн/долл., то курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,79 до 46,16 грн/евро.

Курс доллара в Украине 10 сентября

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 10 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,09 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 45,38 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек.

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