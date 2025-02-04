Продать доллар можно в среднем по курсу 41,55 грн, евро - 42,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 4 февраля, вырос на 5 копеек и в среднем составляет 42,15 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,55 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 43,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,80 грн за евро.

Какой курс доллара в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,85 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,50 грн/евро, курс продажи - 43,25 грн/евро.

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Курс биткоина в гривнах

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 4 февраля, составляет 98 532 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 093 260 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 4 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 42,86 грн за один евро, то есть гривня выросла на 46 копеек.

Аналитики считают, что евро достигнет паритета с долларом в этом году. Издание Bloomberg пишет, что евро потянуло вниз из-за спекуляций о том, что США ограничат торговлю с экспортно-ориентированными экономиками региона, что заставит Европейский центральный банк активнее снижать процентные ставки.

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