С момента появления евро в 1999 году валюта лишь несколько раз торговалась на равных с долларом США.

Аналитики считают, что евро достигнет паритета с долларом в этом году. Данная ситуация имеет рядл как позитивных, так и негативных факторов для экономики еврозоны.

Издание Bloomberg пишет, что евро потянуло вниз из-за спекуляций о том, что США ограничат торговлю с экспортно-ориентированными экономиками региона, что заставит Европейский центральный банк более активно снижать процентные ставки.

США - крупный покупатель экспортных товаров еврозоны, от автомобилей до химикатов и роскошных сумок, и повышение тарифов негативно скажется на и без того слабой экономике.

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Рост в еврозоне был анемичным, а процентные ставки там ниже, чем в других развитых странах. Кроме того, затянувшаяся политическая неопределенность во Франции и Германии повысила риски инвестирования в эти страны и усложнила для их правительств задачу по устранению структурных проблем, сдерживающих рост.

Слабость евро также связана с общим укреплением доллара США. Спрос на активы, которые оцениваются в американской валюте, растет на фоне ожиданий того, что политика новой администрации будет способствовать экономическому росту и росту корпоративных прибылей в США. Относительное превосходство американских активов - это тенденция, которая оказывает давление на большинство основных валют.

Экономисты нескольких инвестиционных банков прогнозируют, что в первом квартале 2025 года евро упадет до паритета с долларом, но некоторые эксперты считают, что в ближайшие месяцы валюта вновь начнет расти.

По мнению экспертов Bloomberg Intelligence, в этом году валютная пара достигнет паритета, но выделяет четыре ключевых триггера, которые могут изменить траекторию: прекращение огня в Украине, переход к увеличению государственных расходов в Германии, улучшение экономических данных в Китае и спад в экономическом цикле США.

Достижение паритета имеет психологическое значение для инвесторов и политиков и может вызвать период волатильности для евро. Падение до паритета может подбодрить политиков-популистов, выступающих против единой валюты. В Германии правая партия AfD уже планирует предвыборную кампанию, выступая за выход страны из ЕС и евро.

Ослабление валюты как средство стимулирования экономического роста, поскольку это делает экспорт более конкурентоспособным - хотя этот эффект может быть снижен, если США введут пошлины на эти товары. Ослабление евро также приведет к удорожанию импорта сырья и может привести к росту цен.

Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель предупредила, что "существенное ослабление" курса евро повлияет на инфляцию. Для потребителей ослабление евро делает более дорогостоящей оплату импортных товаров и отдыха за пределами еврозоны, но туристический сектор Европы может выиграть от притока туристов из США.

Пошлины Трампа против ЕС - главные новости

31 января новый американский президент Дональд Трамп заявил, что "абсолютно точно" введет тарифы против Европейского Союза.

В Европейском Союзе обещают "решительную реакцию" в случае введения пошлин со стороны США.

Стоит отметить, что Трамп ужне ввел пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая.

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