Курс гривни к евро установлен на уровне 43,82 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 31 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,50 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 43,82 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,55/40,57 грн/долл., евро - 43,85/43,87 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 41,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,85 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 14 копеек и составляет 44,60 грн/евро (курс продажи - 44,30 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 30 мая, вырос на 5 копеек - до 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,60 грн за евро.

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