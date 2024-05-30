Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,05 грн, евро – 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 30 мая, вырос на 5 копеек – до 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 44,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,40 грн, евро – по курсу 43,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 41,05 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 20 копеек и составляет 44,05 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине на текущей неделе до 31 мая в банках будет находиться в пределах коридора от 39,50 до 40,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – от 39,70 до 40,85 грн/долл.

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 10 копеек и составляет 41,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,85 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 14 копеек и составляет 44,60 грн/евро (курс продажи – 44,30 грн/евро).

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