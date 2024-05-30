Продать доллар можно в среднем по курсу 40,40 грн, евро – 43,81 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 30 мая, вырос на 10 копеек – до 41,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 10 копеек и составляет 44,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,81 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 41,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,85 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 14 копеек и составляет 44,60 грн/евро (курс продажи – 44,30 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 30 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,48 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,92 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Экономист Александр Савченко отметил, что за счет девальвации гривни растут поступления в бюджет, поэтому он высказал предположение, что есть координационное сбалансированное решение Минфина и НБУ немного опустить курс гривни для сбалансирования экспорта и импорта.

Вас также могут заинтересовать новости: