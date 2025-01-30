НБУ продолжит вынужденно продавать доллар на межбанке для покрытия дефицита валюты на рынке, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора - от 41,65 до 42,50 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,70 до 42,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в рамках коридора покупок и продаж от 43,15 до 44,80 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 43,25 до 44,75 грн/евро.

"Высокий уровень волатильности евро и широкий разброс котировок позволят активно зарабатывать на нем как на межбанковском, так и на наличном рынке", - отметил эксперт.

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Он предположил, что котировки доллара на межбанке будут находиться в пределах коридора от 41,70 до 42,15 грн, а курс евро - от 43,24 до 44,64 грн.

"НБУ продолжит вынужденно продавать доллар на межбанке для покрытия дефицита валюты на рынке. По моим расчетам, на этой неделе регулятору придется потратить на поддержку гривны минимум $820 млн - 1,1 млрд. грн", - акцентировал Козырев.

Курс доллара в Украине 30 января

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 30 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

А официальный курс евро установлен на уровне 43,62 грн за один евро, то есть гривня выросла на 16 копеек.

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