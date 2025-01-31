Продать доллар можно в среднем по курсу 41,68 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 31 января, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 42,20 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,68 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 20 копеек и составляет 44,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Курс доллара в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,98 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,93 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,02 грн/евро, курс продажи - 43,81 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 31 января, составляет 104 201 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 355 140 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 31 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 11 копеек.

Относительно европейской валюты гривня тоже усилила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,51 грн за один евро, то есть гривна выросла также на 11 копеек.

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