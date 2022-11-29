Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн за долл

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня снизился на 4 копейки – до 40,39 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек – до 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

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Война в Украине и ситуация с курсом:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования валютного рынка.

21 июля Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.

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