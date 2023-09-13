Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 13 сентября, ослабел на 2 копейки – до 38,20 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня ослаб на 5 копеек и составляет 41,20 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,50 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 12 сентября, остался на уровне предыдущего показателя - 37,90 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении также не менялся и составлял 41,00 грн за евро.

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Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу компании Dragon Capital, до конца 2023 года официальный курс гривни ожидается на уровне 36,6-37,5 грн/долл., а к концу 2024 года будет умеренно ослабляться до 41 грн/долл.

Аналитики ожидают, что изменение валютно-курсовой политики в Украине может произойти в четвертом квартале текущего года, однако не исключают, что НБУ подождет до начала 2024 года. Кроме этого, по мнению экспертов компании, на начальных этапах возвращения к довоенному режиму курсообразования Национальный банк будет держать курс под пристальным контролем, позволяя незначительные краткосрочные колебания в обе стороны.

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