В обменниках подешевел доллар

Стоимость доллара в столичных обменниках снизилась до 27,02 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 29 мая, снизилась на 8 копеек – до 27,02 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 6 копеек и составила 29,81 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,80 грн за доллар, евро – 29,35 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 29 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,91 грн/долл., то есть гривня после трех дней падения укрепилась к доллару на 9 копеек.

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