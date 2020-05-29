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В обменниках подешевел доллар

11:06, 29 мая 2020
Финансы
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Стоимость евро выросла до 29,81 грн / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 6 копеек и составила 29,81 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,80 грн за доллар, евро – 29,35 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 29 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,91 грн/долл., то есть гривня после трех дней падения укрепилась к доллару на 9 копеек.

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