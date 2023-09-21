Продать доллар можно в среднем по курсу 37,90 грн, евро – 40,70 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 21 сентября, укрепился на 11 копеек – до 38,54 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 41,50 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,90 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,70 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 20 сентября, подорожал на 5 копеек – до 38,30 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда подорожал на 40 копеек и составил 41,50 грн за евро.

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По словам экономиста Владимира Дубровского, постепенно официальный курс гривни будут "отпускать", но при этом у НБУ есть достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений, и ситуация нормализуется.

Эксперт отметил, что курс доллара в обменниках не будет демонстрировать сильных колебаний. По его словам, инфляция национальной валюты замедляется, однако Нацбанк считает, что потенциал этого замедления уже исчерпывается. Сейчас гривня входит в нормальные пределы, и причин для ускорения или резкого замедления нет, уверен Дубровский.

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