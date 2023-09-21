Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 21 сентября, укрепился на 11 копеек – до 38,54 грн за доллар.
Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 41,50 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,90 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,70 грн за евро.
Курс валют в Украине
Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 20 сентября, подорожал на 5 копеек – до 38,30 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда подорожал на 40 копеек и составил 41,50 грн за евро.
По словам экономиста Владимира Дубровского, постепенно официальный курс гривни будут "отпускать", но при этом у НБУ есть достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений, и ситуация нормализуется.
Эксперт отметил, что курс доллара в обменниках не будет демонстрировать сильных колебаний. По его словам, инфляция национальной валюты замедляется, однако Нацбанк считает, что потенциал этого замедления уже исчерпывается. Сейчас гривня входит в нормальные пределы, и причин для ускорения или резкого замедления нет, уверен Дубровский.