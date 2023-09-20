Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 20 сентября, подорожал на 5 копеек – до 38,30 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 40 копеек и составляет 41,50 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,70 грн, евро - по курсу 40,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек – до 40,65 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 20 сентября, ослаб на 15 копеек – до 38,65 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня ослаб на 10 копеек и составляет 41,50 грн за евро.

По данным аналитиков инвестиционной группы ICU, причиной возросшего спроса на валюту, наблюдаемого в последнее время, стало ожидание перехода к более гибкому курсообразованию. Среди активных покупателей валюты могли быть аграрии, которые завершают нынешний сезон и, очевидно, стремятся заранее сформировать запас средств в валюте для финансирования весенне-полевых работ, пока НБУ не перешел к гибкому курсообразованию, а гривна не ослабела еще больше.

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