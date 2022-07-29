Через неделю курс доллара должен снизится до 36,6 гривень, прогнозирует финансист.

Рост курса доллара является прогнозируемой реакцией рынка на неверное решение Национального банка Украины (НБУ) слишком сильно поднять официальный курс (до 36,57 грн/долл). На преодоление последствий валютной паники уйдет не более недели.

Такое мнение высказал финансовый эксперт Виталий Шапран.

Он уверен, что правильнее было бы повысить курс до 33-34 гривень.

"Реакция рынка была естественной – уровень воды поднялся и то, что раньше было берегом, стало дном. Теперь в обменных пунктах больше 40, но такая ситуация продержится недолго, НБУ и банки справятся. Учитывая профицит валюты на межбанке, курс через неделю должен вернуться до якоря – в 36,6 гривень", – спрогнозировал финансист.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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