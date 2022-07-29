Рост курса доллара является прогнозируемой реакцией рынка на неверное решение Национального банка Украины (НБУ) слишком сильно поднять официальный курс (до 36,57 грн/долл). На преодоление последствий валютной паники уйдет не более недели.
Такое мнение высказал финансовый эксперт Виталий Шапран.
Он уверен, что правильнее было бы повысить курс до 33-34 гривень.
"Реакция рынка была естественной – уровень воды поднялся и то, что раньше было берегом, стало дном. Теперь в обменных пунктах больше 40, но такая ситуация продержится недолго, НБУ и банки справятся. Учитывая профицит валюты на межбанке, курс через неделю должен вернуться до якоря – в 36,6 гривень", – спрогнозировал финансист.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.