Продать доллар можно в среднем по курсу 38,30 грн, евро – 42,05 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 12 января, подешевел на 15 копеек – до 39,00 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел также на 15 копеек и составляет 42,80 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,05 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 21 копейку – до 38,90 грн/долл. (продать доллар можно за 38,80 грн). Курс евро же в обменниках подешевел на 11 копеек, до 42,74 грн/евро (курс продажи – 42,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на пятницу, 12 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,00 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 19 копеек по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,74 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет достаточно обнадеживающей: курсовой коридор на межбанке будет на уровне 38-38,6 грн/долл. и 39-40, 5 грн / долл., на наличном-38,5-39,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

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