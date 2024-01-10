Попытки максимально расшатать курс на напряженном новостном фоне этой недели продолжатся, отметил эксперт.

В большинстве касс банков курс доллара в период до 12 января будет находиться в пределах достаточно широкого коридора покупки и продажи от 38,20 до 40,05 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 38,30 до 40,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин".

Что касается евро, то, по прогнозу эксперта, в банках котировки евровалюты при покупке-продаже будут в пределах коридора от 41,40 до 43,75 грн/евро, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет меньше - в пределах от 41,45 до 43,70 грн/евро.

"Попытки максимально расшатать курс на напряженном новостном фоне этой недели продолжатся. В случае роста котировок межбанка владельцы обменников будут задирать свои ценники продажи валюты, чтобы держать условную разницу между курсом межбанка и наличным рынком в пределах не менее 1-1,5 гривень на долларе и евро", - предположил Козырев.

По его мнению, если курсы межбанка и наличного рынков будут активно расти, продолжится и рост объемов покупок валюты гражданами на свои карты и трехмесячные конверсионные депозиты, как альтернативы покупкам наличной валюты в обменниках:

"Это будет несколько сдерживать аппетиты владельцев обменников по максимальному вздергиванию курсов продажи валюты в пунктах обмена, но только частично".

Курс доллара на 10 января

Как писал УНИАН, НБУ на 10 января установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,23 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 4 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,82 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки.

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