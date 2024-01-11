Курс гривни к евро установлен на уровне 41,74 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 12 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,00 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 19 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,74 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,18/38,22 грн/долл., евро – 41,67/41,78 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 11 января, подешевел на 10 копеек – до 38,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой – регулятор приложит усилия для установления баланса между спросом и предложением на межбанке, что в свою очередь положительно скажется на наличном рынке.

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