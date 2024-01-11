Наличный курс на следующей неделе ожидается в рамках 38,5-39,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой, по крайней мере ожидается, что регулятор приложит усилия для установления баланса между спросом и предложением на межбанке, что в свою очередь положительно скажется на наличном рынке.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Он напомнил, что в конце декабря на рынок давил фактор определенной неопределенности относительно объемов международной финансовой помощи (по крайней мере, информационное поле взрывалось различными противоречивыми новостями и комментариями, что в той или иной степени шатало рынок и общественные настроения).

"Кроме того, волна ракетных и "шахедных" атак изрядно влияло на сознание граждан. поэтому определенная турбулентность рынка в канун нового года оказалась вполне объективной. Но рынок устоял, регулятору удалось удержать рынок стабильным, избежав стремительного падения гривны. Конечно, вопрос макрофина до сих пор остается актуальным, ведь Украина ожидает решения Конгресса США, которое может прийтись именно на конец января, однако мы склонны считать, что напряжение все же станет значительно меньше", - отметил банкир.

По его словам, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет достаточно обнадеживающей: курсовой коридор на межбанке будет на уровне 38-38,6 грн/долл. и 39-40,5 грн/долл., на наличном-38,5-39,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

В то же время, подчеркнул Лесовой, текущие изменения курсов валют будут разновекторными, однако на межбанке они не превысят 0,3 грн, а на наличном рынке - 0,5-0,6 грн. собственно разница между курсами межбанка и наличного рынка будет на уровне 0,5-0,6 грн. кроме того, разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке не превысит 0,1 грн, а на наличном рынке - 0,5-0,6 грн.

"Таким образом, с определенными предположениями на следующей неделе следует ожидать возвращения рынка к декабрьскому "устью": конъюнктура рынка будет под действием режима управляемой гибкости и стратегии НБУ на постепенное сокращение разрыва между курсами межбанка и наличного рынка. Следовательно, курсовые изменения не будут шоковыми или экстраординарными", - резюмировал эксперт.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 11 января, подешевел на 10 копеек – до 39,15 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанка" сегодня, 11 января, подешевел на 10 копеек – до 38,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

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