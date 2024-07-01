Продать доллар можно в среднем по курсу 40,40 грн, евро - 43,37 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 1 июля, снизился на 5 копеек и составляет 40,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,37 грн за евро.

Сколько стоит 1 доллар в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 40,82 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,73 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек - до 41,05 грн/евро (курс продажи - 43,85 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,45 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 43,27 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 8 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 28 июня, остался на прежнем уровне и составлял 40,90 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне тогда же также не менялся и составлял 44,00 грн за евро.

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