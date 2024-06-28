Курс гривны к евро установлен на уровне 43,27 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,45 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 43,27 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 8 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,50/40,52 грн/долл., евро - 43,36/43,38 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 40,78 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,70 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек - до 43,95 грн/евро (курс продажи - 43,80 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" в пятницу, 28 июня, снизился на 8 копеек - до 40,82 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,00 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в июле курс валют будет колебаться в пределах коридоров 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро на межбанке, а на наличном рынке - 40-41,2 грн/долл. и 43-46 грн/евро.

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