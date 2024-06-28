Продать доллар можно в среднем по курсу 40,40 грн, евро - 43,35 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 28 июня, остался на прежнем уровне и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 44,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,35 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 40,78 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,70 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек - до 43,95 грн/евро (курс продажи - 43,80 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 43,35 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 4 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в июле курс валют будет колебаться в пределах коридоров 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро на межбанке, а на наличном рынке - 40-41,2 грн/долл. и 43-46 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: