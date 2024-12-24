Продать доллар можно в среднем по курсу 41,75 грн, евро - 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 24 декабря, вырос на 14 копеек и в среднем составляет 42,34 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,75 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно за 42,26 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 24 декабря, составляет 94 199,92 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 953 555,56 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 24 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,99 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом доллара в Украине.

В Украине вырос спрос на валюту со стороны населения, что стало главным фактором дополнительного давления на обменный курс и привело к подорожанию доллара. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, опубликованном Нацбанком.

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