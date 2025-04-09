Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, а евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 9 апреля, подорожал на 10 копеек и составляет 41,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос также на 10 копеек до 45,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 44,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 9 апреля, подорожал на 21 копейку - до 45,87 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 9 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, немного усилила позиции. Так, официальный курс евро установлен на уровне 45,03 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,95 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 45,70 грн/евро, а курс продажи - 45,35 грн/евро.

В свою очередь председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов дал украинцам несколько советов, куда выгоднее вложить средства в ближайшее время.

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