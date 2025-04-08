Курс гривни к евро установлен на уровне 45,03 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 9 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, немного усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,03 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,18/41,21 грн/долл., а евро - 45,09/45,11 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 8 апреля подешевел на 10 копеек и составляет 41,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел сразу на 30 копеек до 45,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,65 гривни, а евро - по курсу 44,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Аналитики инвестгруппы ICU отметили, что Нацбанк установил на сегодня официальный курс гривны на уровне 41,08 грн/долл., что является нынешним рекордом, и уменьшил интервенции до минимума с начала года. Рост плановых объемов международной финансовой помощи в 2025 году может означать, что НБУ еще долгое время будет удерживать курс гривны к доллару на высоком уровне.

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