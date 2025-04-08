Надежным инструментом для сохранения средств от обесценивания может стать приобретение золотых слитков.

Несмотря на информационную "непогоду" и объективные признаки военной и экономической неопределенности, сейчас у граждан есть достаточно возможностей для того, чтобы обезопасить свои средства от обесценивания. Такое мнение высказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, говорится в переданном УНИАН комментарии.

Банкир дал несколько советов, как грамотно распорядиться свободными средствами в ближайшие 3 месяца. Он отметил, что для того, чтобы сохранить имеющиеся средства, их доходность должна как минимум перекрыть инфляцию.

Что лучше покупать - евро или доллары

"Ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной из-за эффективной монетарной политики НБУ, направленной на укрепление национальной валюты. Ожидается, что колебания курса американской валюты в течение следующих 3 месяцев будет достаточно умеренным. Вполне возможно, что до конца июня рост курса доллара не превысит 1-3% - то есть официальный курс будет колебаться в пределах 41,8-42,8 грн/долл. Следовательно, покупка долларов не станет панацеей для того, чтобы сохранить средства от обесценивания", - говорит банкир.

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Стоимость евро, по мнению эксперта, стоит рассматривать в паре торгов с долларом: учитывая мировые тенденции незначительного укрепления европейской валюты, соотношение курса доллара к евро останется относительно постоянным: 1 доллар = 0,9-0,95 евро. То есть разница между стоимостью валют не превысит 10%. И предпосылок для того, чтобы курс евро ушел "в отрыв" почти нет. Таким образом, покупка евро может лишь стать индексацией состояния, однако вряд ли текущие курсы удовлетворят граждан, которые надеются в результате приобретения евро значительно увеличить собственный доход.

Банковские депозиты в Украине

Мамедов отметил, что Нацбанк создал условия для поощрения развития депозитов, и с апреля начинается период самых высоких ставок по всем видам гривневых вкладов, который продлится, как минимум, до конца июня.

Для принятия решения о размещении средств на гривневых вкладах банкир советует сопоставить его с собственными тактическими и стратегическими целями. Если гражданин хочет перестраховаться на случай возможных неожиданных обстоятельств и не зависеть от срока размещения средств, то ему подойдут вклады сроком 3-6 месяцев и 6-9 месяцев.

"Чтобы выбрать нужный депозит, стоит обратить внимание на предлагаемую доходность. Так, ультракороткие депозиты со сроком размещения средств от 3 до 6 месяцев могут дать доход в среднем 13-13,5% годовых, средние ставки по вкладам на 6-9 месяцев будут колебаться в диапазоне 13,5-14,5%, средняя доходность вкладов на 9-12 месяцев может принести доход в 13-13,5% годовых, а средние ставки по вкладам на 1 год и дольше будут колебаться в диапазоне 13-13,5%, однако максимально вырастут до 16-17% годовых", - говорит эксперт.

По его словам, с учетом налоговых платежей, суммарно составляющих 23% от полученной прибыли, "на руки" гражданин получит от 9,5% до 12% от заявленной доходности вкладов. То есть, привлекательность размещения свободных средств на гривневых вкладах достигнет своего пика, ведь полученный доход не только покроет возможную инфляцию, но и даст возможность получить чистую прибыль.

Стоит ли покупать банковское золото

Также Мамедов советует обратить внимание на вложения в золото.

"Учитывая стремительный рост мировых цен на золото, альтернативным надежным инструментом для сохранения средств от обесценивания может стать приобретение золотых слитков (наиболее востребованными являются слитки весом 50-100 граммов). В то же время следует помнить, что этот инструмент направлен на долгосрочную перспективу и его следует использовать именно для сохранения состояния, а не ситуативного заработка", - подчеркнул банкир.

Экономическая ситуация в Украине

По данным Государственной службы статистики, в феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом измерении, в месячном измерении цены выросли на 0,8%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых. Это решение направлено на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления к цели 5%.

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