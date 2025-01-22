Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,55 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 22 января, снизился на 15 копеек и составляет 42,50 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на прежнем уровне и составляет 44,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,90 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду снизился на 19 копеек и составляет 42,55 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 22 января, остался на прежнем уровне и составляет 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 22 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 грн/долл., то есть гривна ослабла на 1 копейку. Официальный курс евро на среду был установлен на уровне 43,64 грн за один евро, то есть гривна снизилась на 14 копеек.

Курс доллара в банках 22 января не изменился и в среднем составляет 42,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,20 грн за евро. Продать евро можно по курсу 43,50 грн.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,80 до 43,00 грн/долл., а в обменниках - от 42,00 до 43,00 грн/долл.

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