Продать доллар можно в среднем по курсу 42,00 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 22 января, не изменился и в среднем составляет 42,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой сегодня курс доллара в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром упала до 42,42 грн/долл., а продать доллар можно за 42,35 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,24 грн/евро, курс продажи - 44,03 грн/евро.

Видео дня

Сколько будет стоить 1 биткоин в гривнах

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 22 января, составляет 105 132,00 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 406 071,74 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 22 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку. Курс гривни к евро был установлен на уровне 43,64 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,80 до 43,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 42,00 до 43,00 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: