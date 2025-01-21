Екатерина Жирий

Курс гривны к евро установлен на уровне 43,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 22 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку.

Относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,64 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,15/42,18 грн/долл., евро - 43,63/43,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром вырос до 42,63 грн/долл., а продать доллар можно за 42,60 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,32 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 21 января остался на прежнем уровне и составляет 42,65 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,20 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,05 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Аналитики отметили, что на прошлой неделе интервенции НБУ на валютном рынке остались почти неизменными и превысили 1 миллиард доллара. Это способствовало умеренному усилению гривны на прошлой неделе.

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