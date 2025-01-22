На межбанке котировки доллара будут находиться в пределах коридора от 41,90 до 42,35 грн/долл., отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,80 до 43,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 42,00 до 43,00 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продаж от 42,50 до 44,40 грн/евро, в обменниках финкомпаний - в пределах от 42,80 до 44,30 грн/евро.

"Частую смену спреда евро, а также многократное изменение ценников евровалюты в течение дня мы сможем наблюдать практически всю эту неделю. Кроме того, широкий разброс ценников банков и обменников финкомпаний по наличным курсам доллара и евро создаст сейчас возможности для спекулятивной игры на курсах покупки и продажи этих валют в разных регионах Украины и крупных городах", - отметил эксперт.

Видео дня

На межбанке, как добавил аналитик, котировки доллара будут находиться в пределах коридора от 41,90 до 42,35 грн/долл.:

"В этом случае, из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах широкого коридора от 42,65 до 43,83 грн. Волатильность курса евро как на межбанке, так и на наличном рынке снова будет одной из характерных черт этой недели".

Курс доллара в Украине 22 января

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 22 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,64 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 14 копеек.

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