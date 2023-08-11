Гривня относительно евро просела на 10 копеек, до 41,6 грн за евро.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 11 августа, просел на 3 копейки до уровня 37,63 гривень за доллар.

Относительно евро курс гривни также ослабился на 10 копеек, до уровня 41,60 гривень за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по тому же курсу - 37 гривень за доллар, в свою очередь продавать евро сегодня можно выгоднее чем в предыдущие дни, по курсу - 40,85 гривень за евро.

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках 10 августа был на уровне 37,60 гривень за доллар. Евро стоило 41,5 гривень.

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Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что на следующей неделе ситуация на наличном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая. Коридор допустимых колебаний будет на уровне 37-37,5 грн/доллар и 40,7-42 грн/евро.

По словам Лесового, спред (разница между курсом покупки и продажи) останется на уровне 0,15-0,25 грн. Но обменники иногда расширяют его до 1 грн и даже больше.

Ранее в НБУ сообщили, что ослабление наличного курса гривни, которое наблюдается в последние дни, связано с прекращением работы "зернового коридора" и российскими обстрелами портовой инфраструктуры, при этом ситуация является вполне контролируемой.

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