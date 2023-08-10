Разница между курсом покупки и продажи останется на уровне 0,15-0,25 грн.

На следующей неделе ситуация на наличном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая. Коридор допустимых колебаний будет на уровне 37-37,5 грн/доллар и 40,7-42 грн /евро. Об этом рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, спред (разница между курсом покупки и продажи) останется на уровне 0,15-0,25 грн, но обменники иногда расширяют его до 1 грн и даже больше.

Кроме того, по мнению Лесового, баланс между спросом и предложением будет сохранен.

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Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем наличный валютный курс будет зависеть как от внешней, так и внутренней ситуации в экономике.

"Так, например, экспорт сельхозпродукции ежемесячно приносил прибыль в размере около 600 млн долларов. Ее экспорт в январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16% и составил 11,8 млрд долларов; Доля агроэкспорта в общем экспорте Украины в первом полугодии 2023 года составляет 61%. Поэтому важным для ситуации на валютном рынке станет как можно скорее принятие решения о новых маршрутах экспорта, о его безопасности, о защите украинской инфраструктуры от вражеских террористических атак", – отметил Лесовой.

Кроме того, по его словам, очень важным для валютного рынка является системное развитие экономики, размер макрофинансовой помощи и ее своевременное получение.

"И сейчас можно констатировать, что общая конъюнктура рынка является достаточно позитивной, что делает невозможным любые кризисные явления",-подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 августа, курс евро у "ПриватБанка" составляет 41,40 грн за евро. Продать европейскую валюту в банке можно по курсу 40,40 гривен.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" также остался без изменений - 37,30 грн за доллар. Продать валюту можно по курсу 36,70 гривен.

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