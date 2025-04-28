Курс гривни к евро установлен на уровне 47,39 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 29 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, не изменилась - официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,39 грн за один евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,66/41,69 грн/долл., а евро - 47,30/47,32 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составила 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,70 грн/евро, а курс продажи - 47,50 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 28 апреля, подорожал на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек - до 47,85 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 46,85 гривень за единицу иностранной валюты.

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