Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, евро - 48,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 28 апреля, подорожал на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек - до 47,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 46,85 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник вырос на 18 копеек и составляет 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 28 апреля, подорожал сразу на 46 копеек и составляет 48,08 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 28 апреля, вырос на 10 копеек и в среднем составляет 42,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 47,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,10 гривни за евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 28 апреля,официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня усилила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,39 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки.

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