Курс гривны к евро установлен на уровне 43,63 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 19 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, немного укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,63 гривен за один евро. Таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,35/41,39 грн/долл., а евро - 43,67/43,69 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в Украине 18 ноября снизился на 2 копейки и в среднем составляет 41,62 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,10 грн за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 43,45 грн.

Курс доллара в "ПриватБанке" 18 ноября остался на прежнем уровне и составляет 41,60 грн за доллар, а курс евро снизился сразу на 20 копеек и составляет 44,20 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой дал прогноз курса валют до 24 ноября. По его мнению, коридоры валютных изменений на наличном рынке будут в пределах 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро.

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